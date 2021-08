Bruxelles: un spectaculaire accident devant la caserne des pompiers!

Personne n’a heureusement dû être évacué vers l’hôpital…

Un accident entre un pick-up et une berline a eu lieu au carrefour formé par l’avenue de l’Héliport et la rue Simons, soit juste devant la caserne des pompiers de Bruxelles, ce lundi, vers 14 h 30. Le pick-up a versé sur le flanc et son conducteur a dû être secouru par les hommes du feu. « Une personne était bloquée dans son véhicule et a été libérée par les pompiers. Après ouverture de la portière, le conducteur a quitté son véhicule par une échelle. Les circonstances de l’accident font l’objet des constatations d’usage de la zone de police Bruxelles Capitale / Ixelles. Un poteau d’éclairage a aussi été touché. Les débris ont été enlevés par les pompiers. Aucune personne n’a dû être évacuée vers l’hôpital », a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.