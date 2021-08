Le nombre de décès le plus faible sur les routes à Bruxelles depuis dix ans

L’institut Vias a révélé plusieurs données, dont certaines rassurent, notamment au niveau du nombre de décès. Au cours des six premiers mois de cette année, quatre personnes ont été tuées dans un accident de la circulation à Bruxelles. Un chiffre qui n’avait jamais été aussi faible depuis 10 ans.

« En raison des restrictions plus strictes l’an dernier, il est très difficile de comparer le premier semestre de 2021 avec celui de 2020 » conclut Vias. « Si la tendance générale reste positive en ce qui concerne le nombre de décès, la hausse importante des victimes en Flandre reste préoccupante. En effet, on s’oriente petit à petit vers une reprise totale des activités et ces assouplissements ne doivent pas mener à un relâchement sur les routes ».

Selon Vias, le nombre de morts sur les routes à Bruxelles est passé de dix au premier semestre 2020 à quatre. En comparaison, il est passé de 88 à 70 en Wallonie.

Fait assez spécifique, l’augmentation frappante de 39 % du nombre d’accidents impliquant des cyclomoteurs.