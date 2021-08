Vincent Kompany après le succès d’Anderlecht: «Toute victoire doit être savourée»

Le coach des Mauves veut cependant rester calmer et « ne pas s’enflammer » après ces trois premiers points pris à domicile.

Le Sporting d’Anderlecht a décroché sa première victoire de la saison en s’imposant à domicile face à Seraing (3-0). Une victoire à onze contre dix qui s’est jouée en deuxième période. Les Mauves se sont montrés très efficaces via Kiese-Thelin, Amuzu mais aussi Sergio Gomez qui a marqué son premier but pour ses nouvelles couleurs.

Sergio Gomez : « Je suis très content pour ce but devant les supporters. Je suis content aussi parce que c’est notre première victoire à domicile. L’autre équipe a très bien joué, surtout quand la défense était regroupée derrière ».

Vincent Kompany : « Toute victoire doit être savourée. On a donné quelque chose à notre public, on a eu de nouveaux joueurs qui se sont intégrés comme on le voulait. Petit à petit, on avance dans la bonne direction. Il ne faut pas s’enflammer, il faut rester calme et travailler ».

Théo Pierrot : « Je trouve que le score est sévère mais le rouge y est pour beaucoup. On a été plutôt cohérent jusqu’à ce fait de match. Ici à Anderlecht, ils avaient pris la confiance. Ils ont déroulé et on savait qu’ils allaient continuer comme ça ».

« Je trouve qu’à dix, c’était plus difficile de ressortir le ballon, on a fait beaucoup de courses. C’est dommage d’encaisser le but à 70e parce qu’ils déroulent derrière. Je pense que la victoire de la semaine dernière nous a mis en confiance et aujourd’hui on est puni avec ce score. On va devoir oublier tout ça et viser les trois points la semaine prochaine ».