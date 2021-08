Palais de justice: les 4 nouvelles salles d’audience pas prêtes pour la rentrée!

Box in the box. C’est le nom du projet qui vise à créer quatre nouvelles salles d’audience sécurisées au palais de justice de Bruxelles, et plus précisément dans et autour d’une des cours intérieures du palais. Initialement, le chantier devait être terminé dans le courant du mois de janvier. Mais, à l’heure actuelle, des questions de mobilier risquent bien de postposer leur entrée en service au-delà de la rentrée judiciaire, contrairement à ce qu’espérait la Régie des Bâtiments.

