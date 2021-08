Pas de répétition générale pour le RWDM qui n’a pas joué contre Malines ce dimanche

Ce week-end, deux derniers matches de préparation étaient au menu du RWDM avant le début des hostilités en Division 1B le week-end prochain. Une première joute a eu lieu samedi face au Patro Eisden, soldée par une défaite. Une deuxième devait se disputer ce dimanche face à Malines. Une rencontre qui n’a finalement pas pu se dérouler à cause de cas de Covid du côté des Sang et Or. Une nouvelle frustrante pour Vincent Euvrard qui n’a, dès lors, pas pu donner de dernières minutes de jeu à certains joueurs avant la récpetion de Mouscron samedi prochain.

