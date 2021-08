Neder-over-Heembeek: des Red Flames présentes ce dimanche après-midi à Summer Pop !

Dernier jour, ce dimanche, pour l’étape de Summer Pop à Neder-over-Heembeek. Diverses activités sont prévues pour petits et grands. Avec en guest stars, deux membres de l’équipe nationale féminine de football qui viendront à la rencontre des jeunes pour partager leurs techniques et leurs expériences.

Sakina Ouzraoui Diki et Charlotte Tison, toutes deux joueuses des Red Flames, notre équipe nationale de football féminin, viendront rencontrer les jeunes de Neder-over-Heembeek. Ces deux championnes, Bruxelloises de souche, seront présentes à Summer Pop ce dimanche de 14h30 à 15h30.

De plus, un tournoi aura lieu de 14h à 16h pour les plus jeunes et de 17h à 19h pour les plus grands. Filles et garçons peuvent s’y inscrire sur place, aujourd’hui même.

La programmation de Summer pop se veut sera variée et qualitative. Conçue de concert avec les associations locales, elle entend favoriser les échanges et stimuler la découverte grâce à des animations culturelles, des activités pour enfants, des ateliers créatifs et participatifs, de la musique, des spectacles, des initiations à différentes danses et sports…

Cela se passe ce dimanche de 14 à 20h, sur l’avenue de Versailles, à proximité du commissariat de police.

Jusqu’au 15 août, les Summer Pop, petits villages ensoleillés et itinérants sur les traces des fêtes de village, s’installent dans les quartiers de la Ville lors de longs week-ends successifs. La première étape, qui avait eu lieu à Laeken a suscité pas mal d’intérêt auprès des familles.

Pour la dernière étape en 2021, ce village coloré posera ses valises à la place Anneessens, en plein cœur de Bruxelles, du jeudi 12 au dimanche 15 août.