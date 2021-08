Bruxelles: soutien scolaire gratuit pour préparer la 2e session dès ce lundi

Dès ce lundi et jusqu’au 27 août, la Ville de Bruxelles propose du soutien scolaire pour permettre aux élèves du secondaire ajournés de préparer au mieux leurs examens de passage ou leurs travaux de vacances. Cela se passe dans six endroits et c’est gratuit mais il faut s’inscrire préalablement. Voici comment il faut procéder.