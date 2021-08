France, Italie, Grèce…: attention, plusieurs régions passent en rouge ce dimanche!

L’Islande et l’Estonie ainsi que plusieurs régions d’Italie, de France et des pays nordiques sont passées en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. Pour les zones qui passent au rouge, la Belgique adapte ses avis le dimanche, donc ce 8 août. Voici ce qui change pour les voyageurs.

En France, la Normandie et les Pays de la Loire, deux régions touristiques, sont passées de l’orange au rouge, tout comme le Grand Est. La Toscane et les Marches, en Italie, ainsi que la Grèce-Centrale ont toutes trois viré au rouge, au même titre que le Nordjyddland au Danemark, la région de Stockholm, en Suède et d’Helsinki, en Finlande.

Une région passe en rouge sur la carte européenne dans le cas où l’incidence pour 100.000 habitants se situe entre 75 et 200 sur 14 jours avec un taux de positivité de 4 % ou plus. La couleur rouge est également appliquée dans le cas où l’incidence sur 14 jours dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants.

Les personnes qui reviennent d’une zone rouge au sein de l’Union européenne et qui n’ont pas de certificat de vaccination, de certificat de rétablissement ou de test PCR négatif récent doivent se faire tester à leur retour. Tous les voyageurs en provenance d’une zone rouge en dehors de l’UE doivent également se faire tester, même s’ils disposent d’un certificat de vaccination.

À partir du dimanche 8 août 2021, les régions suivantes auront le code couleur rouge :

Danemark : Nordjyddland

Estonie

Grèce : Grèce-Centrale

Finlande : Helsinki-Uusimaa

France : Normandie, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays de la Loire

Islande

Italie : Toscane, les Marches

Suède : Stockholm

Saint-Barthélémy

Polynésie française

Saint Martin

Test et quarantaine

Vous venez d’une zone verte ou orange ? Vous n’avez pas besoin de vous faire tester ou d’être mis en quarantaine.

Venez-vous d’une zone rouge au sein de l’Union européenne ?

> Vous avez un certificat de vaccination ou un certificat de rétablissement ? Vous n’avez pas besoin d’être mis en quarantaine ou de subir des tests.

> Vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement ? Vous ne disposez pas d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures ? Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif ? Vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat.

> Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

Vous venez d’une zone rouge située en dehors de l’Union européenne ?

> Vous avez un certificat de vaccination ? Faites-vous tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Votre test est négatif ? Vous pouvez quitter la quarantaine dès réception de votre résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas être testés.

> Pas de certificat de vaccination ? Vous devez rester en quarantaine pendant 10 jours. Faites-vous tester le premier et le septième jour après votre retour de voyage.

> Certains pays ne sont pas concernés. Vous trouverez la liste de ces pays sur le site info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/.

> Dans des cas exceptionnels, il ne faut pas se faire tester et/ou se placer en quarantaine. Lisez plus d’informations ici.