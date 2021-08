D1A: l’Union Saint-Gilloise s'impose facilement sur la pelouse du Beerschot (0-3)

Vidéo

Après leur défaite sur le fil contre le FC Bruges, les Bruxellois ont renoué avec la victoire ce samedi.

Le premier des quatre matches de la troisième journée de championnat au programme samedi a vu la victoire de l’Union Saint-Gilloise au Beerschot (0-3). Deniz Undav (14e, 50e) et Loïc Lapoussin ont permis aux Bruxellois d’engranger un deuxième succès en déplacement après celui à Anderlecht. Au classement, les Unionistes comptent six points tout comme Courtrai, qui reçoit Genk à 20h45. Le Beerschot reste bloqué à 1 point. A 18h30, le FC Malines et Saint-Trond accueilleront Eupen et Waregem.

L’Union a rapidement fait comprendre au Beerschot qu’il devait se démener s’il voulait arracher sa première victoire de la saison. Undav a eu deux occasions de frapper mais sur la première, l’Allemand a été surpris de recevoir le ballon dans la foulée d’un tir manqué de Nielsen et sur la seconde, il a visé le filet latéral (4e). Comme les Rats ont répliqué grâce à un Abdoulie Sanyang enthousiaste, le début de rencontre était plaisant. Il allait l’être plus encore pour les Unionistes: après avoir intercepté le ballon, Dante Vanzeir l’a cédé à Undav, qui a marqué son troisième but de la saison (14e, 0-1).

Malgré cette avance, la formation bruxelloise est restée la plus dangereuse, l’activité offensive des Anversois se limitant à un tir de Raphael Holzhauser (34e). Au niveau des envois, les Unionistes n’ont pas été plus performants: Senne Lynen a complètement dévissé sa frappe (26e) et Undav n’a pas profité d’une perte de balle adverse (38e).

A la reprise, Undav s’est montré plus efficace quand il a reçu le ballon suite à une bévue de Frédéric Frans (50e, 0-2). La défense des Rats n’en était pas à sa dernière approximation et sur un mauvais renvoi, Lapoussin a été fatal (54e, 0-3). La rencontre a alors été interrompue cinq minutes à cause de la pluie (57e) et Peter Maes a eu l’occasion de faire un sermon à ses joueurs, en vain.

Sur un contre, Mike Vanhamel a dû sortir de son but pour intercepter un centre de Vanzeir, mais le ballon est arrivé dans les pieds de Lapoussin, qui a tenté un lob sorti de la tête par Thibault De Smet. Sur le rebond, le défenseur a alors également intercepté une frappe de Vanzeir dont ce n’était pas le bon jour (68e). Alors qu’il s’est retrouvé seul face à Vanhamel, l’attaquant de l’Union n’a pas cadré sa frappe (81e).