Deux pizzerias bruxelloises dans le top 50 des meilleures pizzerias d’Europe

Le site internet Top Pizza recense chaque année les 50 meilleures pizzerias d’Europe hors d’Italie. Bonne nouvelle, pour la troisième édition de ce top 50 très attendu, deux établissements bruxellois se retrouvent en bonne place dans le classement. La Piola Pizza à Saint-Josse est 8 ème tandis que La Pizza è Bella Gourmet à Etterbeek se classe 19 ème dans ce top 50.

Pour La Piola Pizza, la pizzeria située place Saint-Josse, Top Pizza apprécie « ses tables caractéristiques et son four à bois à l’arrière » mais aussi sa pâte à pizza « bien levée et parfumée, avec une croûte qui n’est pas trop prononcée. Les produits sont tous de qualité supérieure et italiens ». Sa spécialité est la cornicione, où la croûte de la pizza est farcie de ricotta. La « carte de boissons intéressante », le service et les prix démocratiques ont également été appréciés par les professionnels italiens. On notera aussi que la pizzeria ten-noodoise fait une progression spectaculaire car elle était à la 30 ème place dans le classement précédent.

La deuxième pizzeria bruxelloise mise à l’honneur par ces spécialistes italiennes est La Pizza è Bella Gourmet, située rue Froissart à Etterbeek. Top Pizza y a apprécié « la pizza de qualité » et les « grands produits italiens » de la carte.

Dans la pizzeria etterbeekoise. - Facebook La Pizza è Bella Gourmet

« La meilleure chose à propos de cet établissement est le fait que même les calzoni et les pizzas frites sont au menu. Cela nous donne vraiment l’impression d’être à Naples », ajoute Top Pizza. Enfin, les évaluateurs de Top Pizza recommandent de « terminer votre dîner avec le Fiocco di Neve (flocon de neige) de Popella. » car « si ce n’est pas le bonheur, nous ne savons pas ce que c’est ! »

On notera que la pizzeria etterbeekoise ne figurait pas dans le Top 50 de l’année précédente.