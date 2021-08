Bientôt un bateau nettoyeur électrique au Port de Bruxelles

07/08 15:00 → 07/08 21:00

Samedi après-midi, une perturbation traversera le pays d'ouest en est. Elle sera à l'origine de fortes averses orageuses qui pourront par endroits générer des cumuls compris entre 10 et 20 mm en 1h de temps. Quelques rafales de vent (généralement comprises entre 60 et 70 km/h) sont possibles plus localement. Cette perturbation s'évacuera en-dehors de nos frontières par l'est en fin de soirée.