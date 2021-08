Une deuxième fresque Kid Paddle sur une vitrine vide du centre de Bruxelles

Cette semaine, la vitrine de l’ancien magasin Ici Paris XL situé sur le boulevard Anspach ( à hauteur de la place de la Bourse) a été recouverte d’une nouvelle fresque Kid Paddle de 70 m².Toujours en collaboration avec le dessinateur de bandes dessinées Midam, ce projet a été réalisé dans le cadre du plan de soutien à l’activité économique élaboré par la Ville de Bruxelles.

Elle a été inaugurée par Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, en présence du dessinateur Midam, ce vendredi 6 août.

Fabian Maingain avec Midam devant la nouvelle fresque. - Ville de Bruxelles

La fresque a été actualisée avec une nouvelle thématique et met cette fois à l’honneur les frites belges, que les blorks dégustent avec de la sauce andalouse. « On continue la collaboration entre la Ville, l’artiste Midam et le futur exploitant de cet espace, pour mettre en avant les produits belges. Les frites belges et les sauces qui les accompagnent sont incontournables, tant pour les Bruxellois que pour les visiteurs », commente Fabian Maingain.

Pour rappel, cette initiative vise à soutenir l’attractivité économique des quartiers commerçants tout en évitant une vitrine vide dans l’environnement commercial. En effet, la Ville de Bruxelles, à travers son ASBL de soutien économique « Entreprendre.Bruxelles », travaille à aider des porteurs de projets à s’installer dans les cellules laissées vides suite à la crise économique due au Covid 19. En collaboration avec les propriétaires des cellules commerciales, différents parcours artistiques tels que celui-ci, sont en cours d’organisation.