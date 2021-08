Propagation du variant colombien à Zaventem: l’origine du foyer reste inconnue

On ne sait pas si c’est le visiteur contaminé qui est à l’origine du foyer de coronavirus détecté dans la maison de repos et de soins Ter Burg, à Zaventem, où sept résidents vaccinés sont morts après avoir contracté le virus, précise vendredi l’Agence flamande des soins de santé.

« La personne en question était asymptomatique. Elle avait visité la maison de soins quelques jours avant d’effectuer un test, positif », explique la porte de l’agence Ria Vandenreyt.

« La première contamination est survenue lors de la première moitié du mois de juillet », poursuit-elle. Dans un premier temps, on pensait que le visisteur contaminé était à l’origine du foyer, mais ce n’est pas certain, précise l’Agence flamande des soins de santé. « Les contacts à haut risque du premier résident infecté ont été immédiatement placés en quarantaine et testés. « Le département touché accueille des personnes atteintes de démence, ce qui rend difficile la mise en quarantaine. Lorsqu’il est apparu qu’il y avait plusieurs contaminations, l’établissement a généralisé les tests et l’isolement. »

Au total, 21 résidents et sept membres du personnel ont été infectés. « Tout le monde a été testé à nouveau mardi, avec des résultats négatifs. Si la situation reste la même mardi prochain, les mesures de précaution seront probablement levées », précise Ria Vandenreyt. Entretemps, les recherches se poursuivent pour confirmer l’origine du foyer.

« Il s’agit d’un cas exceptionnel », ajoute encore Ria Vandereyt. « En ce moment, neuf foyers ont été détectés dans des maisons de repos et de soins (en Flandre), dont quatre avec plus de cinq résidents infectés. »

Sur les neuf foyers recensés, 13 résidents sont décédés, dont sept à Zaventem.