Bruxelles: Le Meyboom c’est lundi et vous pourrez y assister cette année!

La 713 e plantation du Meyboom aura bien lieu lundi prochain, comme chaque année le 9 août, veille de la Saint-Laurent, patron de la confrérie des Compagnons de Saint-Laurent. Bonne nouvelle, contrairement à l’an dernier, le public sera cette fois admis à ce qui représente un des grands événements du folklore bruxellois. Mais attention, tout le monde devra porter un masque !

Ce sera d’ailleurs le premier événement majeur autorisé par la Ville de Bruxelles avec plus de 1.500 personnes, depuis le confinement. Mais tous les spectateurs, comme les participants, devront porter un masque.

L’arbre du Meyboom sera coupé lundi en matinée dans la Forêt de Soignes puis une trentaine de bûûmdroegers s’occuperont de l’acheminer via Etterbeek, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode jusqu’au centre de Bruxelles.

Le cortège proprement dit démarrera à 13h20 depuis la rue des Sables et se dirigera vers la Grand’Place, via la rue du Marais, la rue Fossé aux Loups, la place de la Monnaie, la rue des Fripiers, la rue de Tabora, la place de la Bourse, la rue du Midi, la rue du Lombard et la rue de l’Étuve.

L’arrivée à la Grand’Place est prévue vers 14h30 pour une cérémonie en présence du public, qui devra toutefois porter un masque, tout comme les porteurs et les accompagnants du défilé. Des animations sont prévues pour le public dès 13h30 sur la Grand’Place.

L’arbre quittera la Grand’Place vers 15h30 via la rue Chair et Pain, la rue Marché aux Herbes, la rue de la Fourche, la rue de l’Écuyer et la rue Montagne aux Herbes Potagères. L’arrivée à l’angle de la rue des Sables et de la rue du Marais est prévue vers 16h30.

Rappelons que l’arbre devra impérativement être planté au coin de la rue des Sables et de la rue du Marais avant 17h, sous peine de voir passer le privilège aux mains des Louvanistes.