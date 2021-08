Les Red Flames au Summer Pop de Neder-Over-Heembeek

Après un coup d’envoi réussi pour Summer Pop, c’est à Neder-Over-Heembeek que, du jeudi 5 au dimanche 8 août, le petit village nomade posera ses valises pour sa deuxième étape. En plus des nombreuses activités pour petits et grands, deux joueuses de notre équipe nationale de football féminin, les Red Flames, viendront à la rencontre des jeunes pour partager leurs techniques et expériences.

Des joueuses de l’équipe nationale de football féminin, les Red Flames, vont participer aux Summer Pop, ces petits villages ensoleillés et itinérants sur les traces des fêtes de village, qui s’installent dans les quartiers de la Ville lors de longs week-ends successifs.

C’est notamment pour promouvoir le sport pour toutes et tous que Sakina Ouzraoui Diki et Charlotte Tison des Red Flames viendront rencontrer les jeunes de Neder-Over-Heembeek. Ces deux championnes, des Bruxelloises de souche, seront donc à Summer Pop le dimanche 8 août de 14h30 à 15h30.

La première étape des Summer Pop à Laeken a suscité un grand intérêt auprès des familles qui ont participé activement à la foule d’animations proposées.

Suivant la tradition de Summer Pop, la programmation sera variée et qualitative. Conçue de concert avec le tissu associatif local, elle favorise les échanges et stimule la découverte grâce à des animations culturelles, des activités pour enfants, des ateliers créatifs et participatifs, de la musique, des spectacles, des initiations à différents danses et sports…

De plus, un tournoi aura lieu de 14h à 16h pour les plus jeunes et de 17h à 19h pour les plus grands. Filles et garçons pourront s’y inscrire sur place, le jour-même.

Avec cette initiative, organisée en collaboration avec l’Union belge de Football et Brussels Football, la Ville de Bruxelles renouvelle son engagement pour l’égalité de genres, l’inclusion et la participation citoyenne.

Summer Pop donne rendez-vous aux habitants de Neder-Over-Heembeek de ce jeudi 5 au dimanche 8 août sur l’avenue de Versailles , à proximité du commissariat de police.

Horaires : jeudi 5, vendredi 6 et samedi 07.08 : de 14h à 22h ; dimanche 08.08 : de 14h à 20h.

Pour sa dernière étape en 2021, ce village coloré posera ses valises à la place Anneessens, en plein cœur de Bruxelles, du jeudi 12 au dimanche 15 août.