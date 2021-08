JO 2020: les Red Lions face à l’Australie pour le sacre olympique (0-0, direct)

Les Red Lions ont l’opportunité de faire oublier leur deuxième place à Rio en 2016 et de s’emparer de l’or.

Les Red Lions jouent la finale du tournoi de hockey masculin. Leurs adversaires sont les N.1 mondiaux les Kookaburras australiens. Depuis leur finale perdue Rio, 4-2 contre l’Argentine, Shane McLeod et ses joueurs n’ont plus qu’un objectif remporter l’or olympique. Ils ont multiplié les titres en chemin : Coupe du monde (2018), Championnat d’Europe (2019), Pro League (2021).

Le grand projet lancé en 2005 en Belgique pour renvoyer un sport collectif au JO puis pour s’y imposer n’est plus qu’à soixante minutes de se réaliser. Cette finale de rêve entre les deux meilleures nations de ce sport s’annonce délicate pour les Belges. L’Australie est une nation habituée au podium olympique. Elle montera sur celui-ci pour la 10e fois. Jusqu’à présent sa seule victoire remonte à 2004 à Athènes contre les Pays-Bas (2-1 après prolongation).

Trois autres finales ont été perdues : en 1968, 1976 et 1992. Enfin, cinq médailles de bronze en 1964, 1996, 2000, 2008 et 2012 ont donné aux Australiens un statut de nation qui compte. Le hockey belge compte trois médailles aux JO après le bronze en 1920 et l’argent à Rio. il ne lui reste plus qu’à compléter la collection, une manière de dire au revoir au coach McLeod qui dirigera pour la dernière fois les Red Lions avant de rentrer en Nouvelle-Zélande sa patrie d’origine.