Vincent Kompany: «Il ne faut pas comparer Joshua Zirkzee à Lukas Nmecha»

Dans la touffeur de l’Elbasan Arena où le mercure tutoie les 38 degrés, Anderlecht reprend doucement ses marques avec l’Europe. Ce jeudi, les Mauves de Vincent Kompany entendent assumer leur rôle de favoris contre Laçi. Et ainsi déjà faire un pas important vers les barrages de la Conférence League.

Anderlecht en Europe, ce fut un fameux pléonasme durant de longues années et décennies. Pourtant, les Mauves ont dû ronger leur frein ces deux dernières saisons en repartant quasiment de zéro et en étant contraints de regarder à distance les autres grandes escadrilles nationales lutter sur le front continental. Cette campagne 2021-2022 marque ainsi le retour du plus grand club du Royaume sur l’estrade européenne. Pas encore la plus clinquante, mais bien… la nouvelle Conférence League. Les dirigeants bruxellois, qui entendent permettre au RSCA de retrouver sa gloire d’antan, espèrent qu’il s’agit d’une pierre supplémentaire dans la réussite du « process ». Si les Mauves s’avancent favoris face aux Albanais de Laçi, ils ne veulent surtout pas prendre leurs adversaires à la légère. Vincent Kompany en tête de gondole, naturellement.

« J’ai eu l’occasion de regarder les deux derniers matches de cette équipe. La plupart du temps, elle défend, et ce même assez bien. Et profite ensuite des moments plus difficiles de l’adversaire pour placer des contres », analyse l’entraîneur des Mauves, pas peu fier de retrouver l’Europe avec son club de cœur. Si l’ancien Cityzen ne sera pas officiellement le coach du RSCA pour raison administrative, il sera bel et bien sur le banc pour pousser les siens. Une première continentale depuis son retour au bercail lors de l’été 2019.

« Honnêtement, cela fait plaisir. Cela montre notre progression, mais ce n’est que la première étape de ce processus. Nous fondons d’ailleurs pas mal d’espoir dans cette nouvelle compétition. Qui est très importante pour le club, les joueurs, mais aussi pour nos supporters. Y compris les plus jeunes d’entre eux. »

Prêté officiellement ce mardi par le Bayern Munich, Joshua Zirkzee a fait ses premiers pas avec le groupe, mais ne devrait pas commencer dans la peau de titulaire ce jeudi. « Il pourrait recevoir quelques minutes, mais il n’a pas eu une semaine idéale avant ce match. Il est apte, mais nous allons travailler avec lui ces prochains jours pour améliorer son bagage physique », précise Kompany, avant d’évoquer plus intensément son nouvel attaquant.

« Il est techniquement et physiquement très fort et est très bon dos au but. Mais, surtout, il est capable d’apporter du danger de la tête et dans la profondeur car il est loin d’être lent. C’est un talent qu’Anderlecht ne devrait pas avoir dans ses rangs, mais le club a cherché dans le marché pour renforcer l’équipe dans ce compartiment. Nous espérons pouvoir compter sur les mêmes possibilités que nous offrait Lukas Nmecha, mais il ne faut pas comparer les joueurs car ils n’ont pas les mêmes caractéristiques. »