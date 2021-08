Les associations débordées face aux abandons de chatons en région bruxelloise

Avec les départs en vacances, les associations de sauvetage des chats sont surchargées de travail. Les centres et les refuges ne savent plus accueillir de nouveaux félins. Les travailleurs rappellent que la stérilisation et l’identification des chats sont essentielles pour lutter contre ce phénomène.

Lire aussi Un soutien financier pour les refuges bruxellois

Les lapins et les rongeurs sont aussi concernés

Les lapins sont parfois retrouvés dans des poubelles. - D.R.

Le refuge Animaux en Péril a recueilli une dizaine de lapins et de rongeurs depuis le début de l'été. Les lapins sont parfois retrouvés dans des poubelles, abandonnés dans des cages. "Les gens ne se rendent pas compte que c'est un animal qui demande beaucoup d'attention", explique Anne Delespaul. "Il faut les sortir tous les jours, leur donner à manger, nettoyer leur cage. C'est un animal qui vit longtemps, jusqu'à dix ans. Les gens ne sont pas toujours prêts à s'engager sur le long terme."