La kermesse de Stockel est de retour du 6 au 15 août à Woluwe-Saint-Pierre

La kermesse de Stockel fera son grand retour sur la place Dumon dès ce vendredi 6 août, après deux ans d’absence en raison du Covid !

Une dizaine d’attractions divertiront petits et grands : waterball, pêche aux canards, lunapark, chenille, carrousel, trampoline élastique, tir ficelles, tir, etc. Des stands de nourriture seront également présents pour régaler tout le monde : frites, croustillons, escargots, confiseries, barbes à papa, etc.

«Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau accueillir les forains pour cet événement familial, convivial et toujours très attendu par les habitants», précise le bourgmestre Benoit Cerexhe (cdH), en charge des Animations. «Il s’agit d’un des secteurs qui ont le plus souffert de la crise du Covid. Nous avons donc décidé de soutenir les forains non seulement en leur permettant de reprendre leur activité, mais aussi en diminuant la redevance sur les emplacements de 50%».

La foire de Stockel prendra ses quartiers sur la place Dumon du 6 au 15 août dès 14h (12h pour les stands de nourriture) et jusqu’à 21h-22h en fonction des conditions météo. Le port du masque y reste obligatoire.