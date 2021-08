Le CPAS de Schaerbeek lance un double appel à projets

Dans la foulée de la crise sanitaire, le CPAS de Schaerbeek s’est vu allouer plusieurs subventions destinées à soutenir davantage les citoyens bénéficiaires ainsi que toute personne impactée par la pandémie. Parmi ces subsides, celui accordé par la Commission communautaire commune de Bruxelles (Cocom) permet au CPAS de Schaerbeek d’établir des partenariats avec le secteur associatif dans le but de lancer différents projets ciblés, autour des thématiques suivantes : l’aide alimentaire, la fracture numérique, le logement et le sans-abrisme, ainsi que le non-recours et l’accès aux droits. Les publics ciblés prioritairement sont les personnes fragilisées par la crise, les seniors, les jeunes et les étudiants, les travailleurs du sexe et, enfin, les familles monoparentales.

Le subside accordé par l’Etat fédéral vise quant à lui à promouvoir le soutien psychologique. Dans ce cas-ci, ce sont donc des projets relatifs à la santé mentale qui seront soutenus.

Ce 2 août 2021, le CPAS de Schaerbeek a donc lancé deux appels à projets auprès du secteur associatif schaerbeekois. Toute ASBL sise sur le territoire de la commune et active dans l’une des thématiques précitées est invitée à soumettre un projet entre le 8 août 2021 et le 31 octobre 2021. Si le projet est retenu, celui-ci bénéficiera d’une enveloppe budgétaire visant à la concrétisation dudit projet. Les différentes candidatures seront évaluées par le Conseil de l’Action social schaerbeekois, au fur et à mesure de leur soumission.

Toute personne qui souhaite obtenir plus de renseignements relatifs à ce double appel à projets et à son mécanisme de financement peut prendre contact avec Madame Sophie Lobet via l’adresse sophie.lobet@cpas-schaerbeek.brussels. Les projets peuvent être introduits via l’adresse projets@cpas-schaerbeek.brussels.