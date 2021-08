JO 2020: les Red Lions affronteront l’Australie en finale pour l’or olympique

L’Australie s’est qualifiée mardi en finale du tournoi olympique de hockey sur gazon. Les Australiens se sont défaits 3-1 de l’Allemagne dans une rencontre équilibrée. Ils défieront les Red Lions en finale pour tenter de décrocher un titre olympique qu’ils chassent depuis 2004.

Dans le premier quart temps, l’Australie ouvre la marque après sept minutes de jeu. Andrew Oglivie contrôle magnifiquement une passe aérienne avant de placer un centre-tir que Tim Brand reprend victorieusement au deuxième poteau. La partie est lancée et l’Allemagne réagit deux minutes plus tard sur penalty corner. Un tir bien placé de Lukas Windefeder, troisième meilleur buteur du tournoi, remet les deux équipes à égalité.

Le deuxième quart-temps voit les Australiens se procurer les plus belles occasions, à l’image d’un tir puissant d’Andrew Oglivie arrêté par le gardien allemand Alexander Stadler. L’Allemagne suit le rythme d’enfer imposé et réagit sur penalty corner. À la 27e minute, les efforts australiens paient avec un pénalty corner que Blake Govers réussit à convertir. Les deuxièmes mondiaux sont en tête à la pause.

La seconde période recommence sur le même rythme avec des Allemands qui partent aux assauts du goal australien. Les médaillés de bronze de Londres en 2012 tiennent bon et empêchent un maximum les Allemands de tirer au but. Le match reste équilibré avant de baisser en intensité au quatrième quart-temps. A trois minutes du terme, l’Allemagne tente le tout pour le tout et sort son gardien Alexander Stadler. Ce changement ne porte pas ses fruits et provoque un contre australien que Thomas Sharp conclut face à un but vide à une minute du terme. L’Allemagne tentera de décrocher le bronze, comme à Rio en 2016, face à l’Inde.

Pour la première fois depuis les Jeux d’Athènes en 2004, l’Australie retrouve la finale olympique. A l’époque, ils s’étaient imposés face aux Pays-Bas. Ils affronteront jeudi à 12 heures (heure belge) les Red Lions, qui se sont qualifiés plus tôt dans la journée contre l’Inde.