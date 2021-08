Coupe de Belgique: le Crossing se fait peur contre Lasne mais valide sa qualification

On l'attendait avec impatience cette entrée en lice du Crossing Schaerbeek dans cette Crocky Cup après toutes les épreuves que le football amateur a rencontré ! Premier match de coupe et première victoire officielle pour le club schaerbeekois, aux tirs au but, ce dimanche à la suite d'une belle bataille contre une équipe de Lasne pleine de bravoure.

******** ********** **** * ***** ***** ***** **** *** **** * *** ****** ****** *** ****** ****** ******** * *** *** ****** *** ******* **** ******** ***** ******** **** ******** ******* ******** ****** **** ******* ******* ****** ****** **** ********** ******* ********** ***** * ****** ******** ********* ********* **** ******* ****** *** *********** **** *** ******** ******* ********* **** ******** ******** ****** ** **** ********** ****** **** ******** ***** ************ ****** ** **** ***** *** ** ***** **** **** ** ****** *** *********** ****** *** ** ******* ************* ** ******* ***** *** * ** ** ******* ****** ********** *** ** ****** ***** ** *** ********** ******* ** ******* **** **** **** ***** ** **** ***** ******** *** ************* ***** ** ****** ** ****** *** ********** **** ******* ******* ********* ** ******* ****** **** ****** ** ***** ***** ** ** ****** ******* ** ************* ****** ** ******** ** ******* ****** *** **** ******* ******** ** ********* ** ******* ** *** ******** ************ ** **** ******* ******* ** ******* *** ******* **** ********* ** ********* ***** ******** ** ******** ************ ** ***** ** ***** *** ** ************** *** ******** *** ****** ** ***** ***** *** ****** *** ****** **** ** ****** ********** ** ******* ** ******** ********* *** *** ***** ** ** *** ******* ******** *********** ** ***** *** ************** ** ******** ********** *** ** ** ********* ** ********* ******** ****** ********** ******* **** ***** ** **** **** ***** **** ****** ** ************ ****** ** ******* *** ** *** **** * ******* *************** ** ***** ****** ** ******* ** ********* *** *** ******** ** ***** **** ** **** ******* ******* ****** ** ************* **** ** ******** ***** **** ****** ******* *** ***** ******* ********* *** ***** *** ****** ** ******** ***** ***** ****** ** **** ** ******* ********* ** ** ************* **** ** ** ********* ********* ** ***** *** ****** **** ********** *** ****** **** ** ******** ***** ** ******** **** ********** *** ************* ********** ** **** ******* *** **** ****** ** ****** *** ******** **** ** ********* ******* ** ******** * *** **** ** ******** *** ******** ******** ****** ******** *** ************ ************ *********** *** ******** **** ** ********* ** ***** ********* ******* ** ******