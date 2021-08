Séquence émotion à la RTBF pour le dernier JT de Julie Morelle

Julie Morelle présentait son dernier JT ce dimanche soir sur la Une. Une belle surprise lui a été réservée à la fin de son dernier journal.

Nous vous l’avions annoncé il y a quelques semaines, c’est maintenant officiel : Julie Morelle quitte la présentation des journaux télévisés de la RTBF. Si la présentatrice avait déjà annoncé la nouvelle ce matin sur Twitter, elle a également adressé un message aux téléspectateurs à la fin de son dernier JT.

« Avant de refermer ce journal, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée en m’accueillant chez vous ces dix dernières années », a déclaré Julie Morelle avant d’enchaîner. « Ce fut un honneur et un plaisir de vous informer. Merci à ceux qui, à la RTBF, m’ont donné la chance d’occuper cette fonction. Merci à toute l’équipe du journal, sur le terrain, en rédaction et en régie pour le professionnalisme, l’engagement et la créativité, il en a fallu lorsque l’actualité s’emballait. Je vous remercie du fond du cœur pour cette riche collaboration. C’est mon dernier journal mais le goût de l’information ne m’a pas quitté, je vous retrouverai avec grand plaisir dès la rentrée dans une toute nouvelle émission sur les antennes de La Première et sur La Trois ».

Des derniers mots qui ont été interrompus par l’arrivée sur le plateau de certains de ses collaborateurs. « Sauf que Julie, le journal télévisé n’est pas encore fini ce soir. Au nom de la rédaction, on voulait vous offrir ce cadeau pour ces merveilleuses années passées ensemble. Et alors, on a encore une séquence à regarder ensemble ! » Une séquence qui a retracé la longue carrière de la journaliste au JT, que ce soit sur le terrain ou à la présentation.

La journaliste était le visage de l’info du week-end et occupait ce poste depuis 2011. Depuis cinq ans, elle était en alternance avec Laurent Mathieu.

Julie Morelle ne quitter pas l’info, mais la traiterait différemment, sous l’angle du débat, à travers une autre émission.