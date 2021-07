Les rats envahissent Stockel

Depuis quelques jours, des riverains dénoncent une présence massive de rats place Dumont à Stockel. La commune de Woluwe-Saint-Pierre a pris des mesures.

Petits et rapides, des rats sont de sortie à Woluwe-Saint-Pierre. Plusieurs riverains les ont vus sur la place Dumont à Stockel. Ce serait une première en 30 ans, a affirmé une riveraine à nos collègues de la Dernière Heure.

Sur les réseaux sociaux, des habitants s’inquiètent et demandent une intervention de la part de la commune. Informée, Caroline Lhoir (Ecolo), échevine de la Propreté publique, tient tout d’abord à préciser qu’il n’y a pas plus de rats qu’avant. « s », a-t-elle écrit sur Facebook.

La commune agit depuis ces derniers mois de diverses manières. Les équipes communales sur le terrain redoublent de vigilance et retirent nourriture et détritus. Les commerçants sont sensibilisés pour éviter que des sacs blancs remplis de déchets ne soient sortis en dehors des jours de collecte. L’utilisation de poubelles rigides par les particuliers peut jouer un rôle positif dans la lutte contre ces nuisibles. La commune a également alerté Bruxelles Environnement et Vivaqua.

« Vivaqua est l’organisation de référence pour cette problématique, étant donné que de nombreux rats viennent du réseau d’égouttage. Ils sont intervenus dans la zone de rue Felix De Keuster en mai dernier. Nous avions en effet été contactés par des riverains, et nous en avions fait relais », a précisé l’échevine pour rassurer les habitants. « Vivaqua réalise également une campagne de dératisation deux fois par an dans le réseau d’égouttage. » Suite à nombreux commentaires Facebook, Caroline Lhoir a de nouveau écrit à Vivaqua et demandé quelles actions ils envisageraient.

Selon la DH, Woluwe-Saint-Pierre n’est pas la seule à voir proliférer ces rongeurs dans l’espace public. Interrogé par nos collègues, Mounir Sanchez, un dératiseur de SOS-Parasites Bruxelles, a de plus en plus de d’interventions « dans toutes les communes de Bruxelles car ce problème touche tout le monde ».