De Croo: «La solution ne peut jamais être d’organiser notre vie avec des pass»

Le Premier ministre est clair : la Belgique n’imposera pas aux Belges de présenter leur pass sanitaire pour rentrer dans les cafés ou les restaurants, comme en France.

Dans une interview accordée à nos confrères de la DH, Alexander De Croo a évoqué le fameux corona pass. En vigueur en France à partir du 9 août, qu’en est-il chez nous ? Le gouvernement envisage-t-il de reproduire le même schéma que nos voisins ?

Pour le Premier ministre, il n’en est rien. Le corona pass ne sera utilisé que pour les événements, et pendant une durée déterminée ! « Pour les grands événements, cela a du sens mais ça doit être temporaire, seulement jusqu’au mois de septembre. La solution ne peut jamais être d’organiser notre vie avec des pass », explique-t-il avant d’ajouter que « notre taux de vaccination est bien plus haut qu’en France » et que, par conséquent, « on n’a pas besoin de telles mesures ».