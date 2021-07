Travaux de fondation pour la piscine d’Ixelles

Les travaux se poursuivent à la piscine d’Ixelle pour lui redonner son lustre d’antan. Beliris s’attaque aux fondations.

Toute personne passant devant la piscine aura repéré le grand silo rouge. Il est utilisé pour les travaux de stabilité de la piscine. Les amateurs de natation d’Ixelles savent que leur piscine n’est pas droite, le niveau de l’eau du bassin rend ceci très visible. Cette inclinaison est due au fait que le sol s’est tassé peu après la construction de la piscine. Cet affaissement ne peut pas être annulé, mais la stabilité peut être restaurée avec des techniques de fondations comme le jet grouting.

« Des petits trous sont faits dans le fond de la piscine, et du béton est injecté à haute pression dans ceux-ci jusqu’à une profondeur de 15m pour réaliser de nouveaux pieux de fondation d’un diamètre de 80 cm. Le silo élevé garantit une pression suffisante pour cette injection », explique Beliris.

Des travaux de fondation ont également été effectués ailleurs dans le bâtiment, seule la nouvelle zone d’accueil reste à faire.

Beliris

Beliris commence maintenant à s’occuper des plages de la piscine. Le béton de ces derniers était complètement pourri, elles seront donc démolies et reconstruites une par une. Dans la maison du directeur côté rue, de nouveaux planchers en béton ont été coulés et les techniques et les finitions peuvent maintenant commencer.

À gauche de celle-ci, la zone des fondations du nouveau bâtiment d’accueil a été creusée. Après les congés du bâtiment, la coulée des dalles de plancher se poursuivra ici.

La piscine devrait retrouver ses nageurs fin 2022.