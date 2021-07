Il va y avoir du changement dans le code de la route, annonce le ministre Gilkinet

De plus en plus de Belges font le choix de se déplacer en deux roues. «Nos villes et villages sont dès lors amenés à s’adapter face à cette mobilité en forte évolution, pour une route plus sûre, plus apaisée et partagée», explique le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo). Il a simplifié la signalétique pour les rues cyclables et autorisé le placement de feux bicolores pour la traversée des cyclistes et piétons via une modification du Code de la Route.

