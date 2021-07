Frank Goes assassiné, les 5 suspects dehors!

Dylan Duby vient d’obtenir son bracelet électronique et de regagner son domicile ! - D. R.

Tous les suspects interpellés dans le cadre de l’assassinat de l’entrepreneur Frank Goes sont déjà sortis de prison moins d’un an après les faits. Comme le présumé commanditaire et le présumé intermédiaire, l’exécutant du crime, l’ancien joueur de foot Dylan Duby, a finalement eu droit à son bracelet électronique, lui qui a avoué avoir poignardé à mort la victime en échange de la somme de «10.000 euros»…