Coronavirus: la couverture vaccinale des mineurs reste insuffisante à Bruxelles

Tout comme les adultes, la couverture vaccinale des mineurs bruxellois est à la traîne écrit Bruzz. À Bruxelles, moins de 14 % de tous les jeunes âgés de 12 à 17 ans sont au moins partiellement ou totalement vaccinés. L’écart avec les autres régions est énorme.

Les derniers chiffres montrent qu’au niveau national, 40,10 % de ces mineurs de la catégorie d’âge 12-17 ans ont été vaccinés. La Flandre a déjà 44,63 % dans cette catégorie d’âge et la Wallonie 40,84 %. L’écart avec Bruxelles et sa part de 13,76 % de mineurs est donc important.

Dans la région bruxelloise, la Commission communautaire commune est toujours occupée à sensibiliser et à motiver les plus de 18 ans à se faire vacciner, car la campagne de vaccination peine également chez les moins de 35 ans. Moins de la moitié des Bruxellois âgés de 18 à 35 ans ont été vaccinés. Alors que la Flandre dépasse déjà les 80 pour cent et la Wallonie les 60 pour cent.

La même tendance s’observe également chez les plus de 65 ans. Ici, la région de Bruxelles a atteint ses objectifs et 80 % des seniors ont reçu au moins une vaccination, mais là aussi, la Wallonie, avec plus de 85 %, et la Flandre, avec plus de 95 %, font la course en tête devant la capitale.