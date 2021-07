Encore une série d’activités en août pour les jeunes au Summer Saint-Gilles

Un programme d’activités en tout genre au Summer Saint-Gille qui continue le mois d’août.

Summer Saint-Gilles, programme d’activités pour les jeunes, des plus petits au plus grands, durant tout l’été bat son plein ! Au total, ce sont plus de 100 activités sportives et récréatives qui ont été organisées au cours du mois de juillet, sur les différentes places de la commune. Chaque jour, plus de 50 jeunes participent aux activités ! Ce mois d’août, ça continue ! Place Béthléem, place Morichar, Square Jacques Franck, parc Germeau, place Marie Janson, autant de lieux où, tout ce mois d’août, les jeunes Saint-Gillois peuvent participer à des activités en plein-air et gratuites. Au menu de ce deuxième mois d’été : Fitness, initiation à la Boxe, Sumo, Roller, cuistax, lire dans les parcs, etc. Voici un bref aperçu des activités proposées ! En outre, des moments du programme seront spécifiquement réservés aux filles.