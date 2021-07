Namur: deux étudiants sortent un premier album avec des titres qui invitent au voyage

Une rencontre musicale fulgurante entre Ob et Lionel. - D.R.

L ionel de Verviers et Ob de Bruxelles, se sont rencontrés sur le campus à Namur. Les jeunes musiciens viennent de sortir leur premier album « Dingueries Eupé ». Un opus qui invite au voyage par différents styles musicaux originaux et authentiques, entre rap, blues, jazz, rock et lo-fi.