Décès de Mounir à Schaerbeek après une arrestation: les circonstances restent floues

Mounir avait entre 20 et 30 ans. - Illustration/LeSoir

Nos confrères de RTL rapportent qu’un jeune homme âgé entre 20 et 30 ans a perdu la vie à Schaerbeek. Selon la source de nos collègues, Mounir serait décédé des suites d’une arrestation dans la nuit de mercredi à jeudi. La porte-parole adjointe de la zone de police Bruxelles-Nord a, quant à elle ; confirmé le décès de l’individu qui « semblait sous l’influence de substances ».

Un jeune homme âgé entre 20 et 30 ans a perdu la vie à Schaerbeek. Yassine, qui a contacté RTL, explique connaître Mounir depuis qu’ils sont petits. Il précise que ce dernier est également bien connu des services de police et qu’il a été arrêté jeudi 29 dans la soirée. « Il a ensuite été tabassé à mort et transféré à l’hôpital », dit-il. Mounir serait décédé le lendemain à l’hôpital des suites d’une hémorragie interne. Yassine a d’ailleurs été mis au courant par des proches du jeune homme.

La porte-parole adjointe de la zone de police Bruxelles-Nord a, quant à elle, confirmé qu’une intervention s’était déroulée cette nuit-là au niveau de la rue de Brabant. Plusieurs témoins ont en effet contacté les forces de l’ordre. « Nos services sont intervenus pour une personne nue sur la voie publique qui était en train d’endommager un véhicule », ajoute la porte-parole adjointe qui précise également que la personne semblait agir sous l’influence de substances.

Le parquet intervient

Le parquet a demandé à ce qu’un médecin légiste puisse autopsier le corps de Mounir, afin de déterminer les causes du décès. Nous n’aurons pas plus d’informations avant quelques semaines, le temps que tous les examens soient réalisés et les résultats analysés.