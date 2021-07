Intempéries: voici la maison-conteneur qui va venir au secours des sinistrés

Pour reloger les familles sinistrées (plus de 2.000) et à l’initiative du ministre wallon du Logement Christophe Collignon (PS), la Région wallonne lance un appel d’offres et consulte plus de 60 entreprises belges et étrangères pour fournir aux communes, CPAS et sociétés de logements sociaux, des maisons-conteneurs meublées, dans les plus courts délais.

** **** ****** ** ********** ********** ** ******* ** ** ******** * ******** * ********* * ******** ** ***** *** ********** ********** ** ************* ************ ***** ************ ** ****** ***** *** **** **** *** ***** ** ****** ********** ** ******************** ********* ********* ******** ************ ** ************ ** ******* ********** ******* *** **** **** ***** ** **** ******** **** ** **************** * ********* ** ****** *** ********** *** **** ** * ** **** *** * * ** ** ****** ** **** ***** ******* *** **************** * ******** ********* **** ** ********* **** ***** ***** ** * ** **** *** * * ** ** ****** ** ****** **** **** *** * ********* ** ****** ********* ********* ********** ** * ** **** ** ********* ** *********** **** ** ***** **** ** ********************** ***** ***** ************* *** ********** **** ** ******** * ** * ********* ** **** ** ******** **** *** ********* ** ****** *** ******** **** ** ******* ******* ***** ************* **** ******** *** ******** ** **** ******* ** **** ********** ** ** **** ******* *** ****** **** ********** **** *** ********** ********** ** **** ***** ***** ** *** **** ***** ************** ** ********* **** ***** *** **** **** ****** ** ******* *** ****** ** ********* ******** ** ****** *** ************* ********* ************ *** ********** ** ********** ***** ****** ******** *************** ** *************** ******* ********* ******** ********** **************** ****** ****** *** ***** *********** ***** *** ************ **** ********* ** ** ***** ** ******** ** ********* ********** **** *** ********* ************ **** ***************** ******** ** ******* ** ********* *** ********* ******* ********* ******* ***** **** ******** ***** ******** ******* **** ******* *** ******** *** ********* *** ********** ** *** ****** ******** *************** *** ******** ** *** ** ************** ** ******* ******** ******* *** *** ****** ********* ** ****** *** **** ********** ** **** ** *** *** *********** **** *** *** ******** *** ******** ******** *********** ** ***** ***************** ** ********* ********** ***** *** ******** **** ***** **** *** ************************* ********** **** ** *** *** *** ** **** **** **** ****** *** *** ********* **** ** ********** ** ******** **************** ******* ******* ****** ************ ** ******** ********** ********** ************ ***** ** ****** ** ******** *** ******** *** **** ********** *********** *** **** ******* *** *********** **** *** ** ****** ** ******** ****** ******* *** ****** ********* *** *** ***** *** ******** ** *************** * ********** ** ******* ********* ** *** ********** ***** **** ** ***** ******** ** *************** ****** ********** ************* ********* ******** ** ** ********** ***** ********* ********* ** ******** ** *************** ********* ****** ******* ************** ********** Jean Diederen 77 ans, emporté par les inondations à Verviers et retrouvé mort à Trooz Le quartier où Jean Diederen s’est fait emporter. - O.G. Mercredi, dans le courant de l’après-midi, le corps sans vie de Jean Diederen, un Verviétois de 77 ans a été découvert à La Brouck sur la commune de Trooz. Le septuagénaire a été emporté par les eaux alors qu’il tentait de rejoindre son véhicule pour le mettre en sécurité. L’homme est la 38e victime des inondations. ********* ** ***** **** *** ** **** ******** * ***** ********** ** ** ******* ********* *** ********* *** *** ******** ** ******** * ***** ******** *** *** **** ** **** ** ** ** ** ******* ******* *** ********* ** **** ** ****** ***** ******* ******* ** ********* *** ********* **** ** ****** ** ********* ****** ***** *** ******* ******** **** ********* ********* ** ***** ** **** ******** * ***** ********** *** *** ******** ** ** ****** *** ** ******* ** ****** ********** ***** **** *** ******* ******* * ************* ***** ********** **** ** ****** ****** ************ *** ** ****** ** ******* ********** ** ******* *** ********* *** ******** ******** ********* *** ***************** * ******** ****** ******* ** *********** ** ****** ********** **** ** ****** ******* ********** *** ********* ********** ** ********* ** ******** **** ** ****** ** ********* ******* **** ***** ** ****** **** ******** ** ***** **** *** ** **** ***** ***** ********** *** ********* **** ** *** ***** ****** ** ************ *** *********** ** ******** ******** ** ***** ** ** ******* ******* *** ******** *** **** ***** ******* ************ *** ******** ****** *** ************ ******** **** ** ****** ** ************* *** ** ****** ******** ** ***** ********* ********* ******* *** ******** *** ********** ** ***** ** ***** *** *** ***** ********* *** ****** ** ********** *** *** ********** ********** ** ******** *** ******* ***** *** ** ******** **** ** *** *** ******** ** ********* ** *** *** ** ****** ****** ** ********** ******** ************ ****** ******** ** ***** ** ****** **************** **** *** ******* *** ************** ** ***** ** ******** **** ****** ******* ** **** ******* **** ***** ** **** ********* ***** ******* ** ********* **** ******* ** *********** ****** **** **** ******** ******* ****** *** ****** ***** *********** *** ***** *** ******* ******** ** *********** ** ***** ******** ********* ** ****** ********* *** **** ******** *** ****** *** ******* **** ** ********** ***** ** ***** ********* ******** ***** ** ****** ******** ** ******** ********** **** **** *** *** ** ********* ** ***** ******** *** ** ******* **** ******* *********** ********** ***** ** ****** **** ** **** ** ******** ** ***** **** ********** ** ***** **** ***** ***** ** ** ******** ** ******* ********* ** ****** ** ********* ** ****** *** ** *** ****** ** ******* ****** ****** ****** *********** * ******* ** ******* ** **** ** ******* ********* ** ** ******* ** ** * ********* ** ** ***** ********* **** ******* ********* ** *** **** ** ***** ****** ******** **** ** ****** **** ***** ** ****** ** ***** ** ** ***** ***************** **** ****** *** ******* *** *********** ****** ** ** *** ***** ** ** ******* *************** *** ** **** ********** ***** ******** ** ***** ***** ****** **** ******* **** ****** ** ****** *** ** ** ******* **** ** ************ ** * ******* ************** ** ** *********** ******* ******** ***** *** ****** ** *** ******* *** ********** **** ****** *** ***** ******** **** ******** * **** ***** ********* ** ****** ** **** ** ***** ** ** ** *** ********* ** ****** ** ** *********** ********* **** ** ****** *** ** ******** ******** ********* ***** ** ***** ********* ***** ************ **** ******* ** ***** **** ******** * ******* *** ******* ** *** ******* *** ************ ********* ** ****** ** **** ********** ****** ******* **** *** ************* **** ******* ** ***** ****** ********** ** ***** ***** ********* *** ***** ****** ******** ** **** ****** ******* ** ****** *** ******** ** ****** ** ** ****** **** ***** ******** ******* ******** ***** ** * ****** ** ************ *** **** * ******** ******** ** ****** *** **** *********** **** ** ***** ** ******* ******** *** ***** *** ** **** **************** ******* *** ***** ******** Adaptez votre maison aux inondations: nos 7 astuces pour protéger votre habitation Photonews Vous ne pouvez pas changer la pluie, mais vous pouvez adapter votre maison ! Comment ? C’est la question que de nombreuses familles doivent se poser après les terribles crues qui ont touché notre pays. En adaptant votre maison, il est possible de gérer le risque d’inondation. Charles Bielders, professeur d’hydrologie à l’UCLouvain et Wauthier Robyns, le porte-parole d’Assuralia vous donnent des conseils. ** ****** *** ******** ****** *** ****** ****** *** ***** ** **** ******* **** ****** ********* *** ********* ********** ** ******** **** ****** *** ********** ** ****** ** * ** * ***** *** ************* **** *** ********* **** ******** ********** **** ****** *** ********* *** ******** **** *** ******** ** **** *** ********** ******** ******* ********* ********** ************** ** ************** **** ** ***** ** **** *** ****** ********** **** ******* *** ******** ** **** ******* *** ***** **** *** ************ ** ***** *** ******** ************ ********** ** ******* ** ****** ** ******** ** ****** *** ***** ** ******* ****** **** ***** ****** *********** *** *** ******* ** ******** **** ** ****** ** ****** ************** ******* *** ** ******* *** ******** **** ****** ******* ** ***** ****** **** ****** ******* **** ******* ***** ** ************* *** ******** ** **** ** ***** ** ***** **** ******* ******** ******** ** ********* ******* **** *** ******** ** **** *** *********** ** ***** ******* ***** *** ******** ** *** ** ************ ********** ** **** ****** ******** *** ******* ** **** ********** ******* *** ********* **** ******* *** ********* ***** ******** *** ****** ********* ******** ***** ** ********** ** ******* ** ************* **** ************* ******* ********* ** ********* ** ****** *********** ******* ******** ********* * * ** ****** ** ****** ******* ****** *** ******* **** ***** ******* **** ******** ***** **************** ** ****** *********** **** ****** ** ****** ** ******* ********* **** ** **** ***** ** ***** ****** **** ************* *** **** ******* ***** ** ** ***** **** ** ******* ** **** ********** ** **** ** ** **** *********** ** ***** ** ********** ******* ** **** ******* ********* ****** ***** ** ********** ** **************** ** **** ***** ******** ** *** ******* ****** ********** *** ********* ***** **** ******* ****** ** ******* ** ****** *** ******** *********** ****** *** ******* ** ** **** *** ***** ** ***** ** ******** **************** ** ************** *** ******* ** *** ******* ** **** *** *********** ** **** ******** ** ******* *********** ** ****** ** ******** ******* **** ********* *********** ** ******* *********** ** **** ***** ** ***** ** **** ****** ********* ** ** ********* ** ******* ************** ******* ** **** ** ** ********* ************* **** ** *** ******* *** ********** ******** ******* ********* ** ******** *** **** ** ***** **** **** ***** ******* ******** ** **** ***** ************ ********* *** **** ** ***** ** ******* ** ***** ****** *** **** ** ***** *** *** ****** ** *** ********* ** **** ******* *** **** ** ***** *********** ** *** ** ********* ********** *** **** ** ** ** ** **** *** **** ** ***** ******** ********* ******** ** **** ******* ********** *** ********* ********** **** *** *** ********** ****** *********** ***** **** ** *** *** **** ******** ************ **** *** ***** *** *********** ****************** ******* ********* ** ******** ******* ***** ********* ***** ******* ******** * ****** ********************** ***** ******* ***** ****** **** ******** ***** **** **** *********** **** *** ************ ********** **** ** **** **** *** ******* ************ *********** ******* ** ******* *** ******** *** ******** ** ***** ****** *** ************ ****** ** *** ** ******** *** **** *************** ********** ** ****** *** **** ****** ** *********** *** ****** ****** ******** ********** ******* *** ***** ** ** *** ** ************ ******* ** **** **** **** *** ** *** ** ***** ** **** ** ******** ** ********** ***** ********* ** *** ******* ******** ******* ** ****** ** **** ** ** ***** ********* *** ********* ************** ** *** ********* ******** **** ** ******* ********* ** **** ****** ******* * * **** ****** * ** ********* ** ** ******* ** ********** ******* **** ***** ************* ** *** **** ***** **** ***** ******* **** ***** ********** *** *** ***** *** ******* ** ********* ** ******* ********** ** ******* ** ** ****** ******* ***** ** ************* ** ***** ********* ** ** ******* *********** ** ********* **** *** ********** **** ****** ** ********* ** **** *** ***** ************ ***** *** *********** *** **** ***** ******* ************** ** **** ******* ** ** ****** *** ***** *** **** ***** ******** ** ********** **** *** ********* ******** *** ******** ** ******* ** ********** *** **** ****** ******** ********* ********* *** ** *** ******* ******** ******* ************ ************** **** ***** Des associations douroises et des psychologues viennent en aide à Pepinster Ce jeudi, une grosse action s’est déroulée pour venir en aide aux personnes sinistrées. - D.R./F.D. Un énième élan de solidarité s’est formé ce jeudi pour venir en aide aux personnes sinistrées en province de Liège. Des cars ont démarré depuis la clinique de Bonsecours et de la commune de Dour. Un groupe d’infirmiers et de psychologues a même apporté son soutien à un home de Pepinster. ****** *** *********** *************** *** ****** ************ ** *********** ** ******** ** ******* *** ************ ********* ** **** ************ ** ************* **** **** ******** **** ***** *** ********* ************ *** ****** **** ********** ** ******** *************** ****** ** ********** *************** ******** ******** ******** ****** ************* **** ***** *** ****** ******* ******** ** ***** ** ******** ********* ** ******* ****** ** *********** ********** *** ******** ****** ******** ********* ** ** ******** ** ********** ************ ** ***** ****** **** **** ** **** ************ **** ******** ** ****** ** *** ** ********* ********** *** ************* *** ****** *** ********** ** ************ ********* ***** ** *********** ** ********* ******** * **** ***** ********** **************** *********** ****** ** ************ *** ******** ********* *** ******* ************** ** ** ************ * ********* ***** ******** **** *** ****** ** ***** ** ********** ** ********** ** *** ** ******* * ***** ***************** ******** *** *** ************ *** ********* *** ********* ******** ** ********** *** ******** ****** ******** ** ****** ** ****** ******* *** ** ***** * ***** *** ***** ******** ****** *** ****** ****** ****** * * ******** ****** **** ********** **** *********** ************* *** ******** *** ************* ******* *** ***** ********** ** * ***** ***** ***** *** ****** ************* **** ********* ** *********** **** *********** ** ********** ** ******* ******** * ***** ********** *** ***** ********** ***** ********** ******** ** ******** ** * ** ***** *********** ** ********* ******* ****** ** ***************** ******** **** ********** ********** ** **** ** ********** **** *** ****** ** ******** ****** ** *** **** ********* ** ********** ** ****** ** ********* ****** ******* **** ** ******** ** ********* ** **** *** ***** ******* ** *********** *** ********* ********* **** **** ************* ************ ***** ******** ** ****** ** ** ****** ********** ******** **************** ******** ** ********** ** ***** *********** ** ********* * ****** *** ***** ******** Lire aussi Une dizaine de maisons effondrées à Pepinster, les secours arrivent en barques VIDEOS ** ****** ** ***** ***** *** ***** ********** *** *** ************ *************************** ** ******** ** ******************* **** **** ***** ****************** ******** **** ********** ** ******* *** ************* *** ************* *** ** ******* ** ***** ***** ******** ***** ****** *** ************ ****** ** ** *********** **** ********* ***** ** ********* ** *********** ***** ** ******** ***** *** *** *********** ******* ********* ****** **** ******* *** ** ***** ** ******* ** ******** **** ***** *********** ******************** ***** **** ** **** ****** *** ***** **** ************ *** ******** *** ******** ****** *** *** ********* **** ********** **** ********* **** *********** ** ** ************ ** ** *** *********************** ************ ***** **** **** *** *************** *************