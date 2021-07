Jette a décidé de recycler les mégots de cigarette avec We Circular

Après une phase test concluante, la commune de Jette a décidé de collaborer avec We Circular pour recycler les mégots de cigarette. Concrètement, la commune récolte les mégots via des cendriers sur les corbeilles publiques tandis que We Circular se charge du recyclage. Une initiative qui a déjà rencontré son succès à Ganshoren.

