Inondations: le nord de l’Italie touché par des inondations et glissements de terrain

Le nord de l’Italie était toujours embourbé mercredi, après que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain notamment, à l’est du Lac Majeur.

Le président de la Lombardie, région particulièrement touchée par les intempéries, a demandé que l’état d’urgence soit prononcé pour plusieurs provinces, dont celles de Varèse, Côme et Lecco.

Dans la province de Varèse, les services d’urgence étaient déployés dans une quarantaine de lieux pour des glissements de terrain et des inondations. Dans celle de Côme, une centaine d’opérations ont été menées mardi. Des routes étaient notamment inaccessibles et certaines personnes étaient bloquées dans leurs habitations. Des dégâts ont également été recensés en Vénétie et dans le Frioul-Vénétie Julienne.

La protection civile a émis une nouvelle alerte, d’un niveau plus élevé, pour la journée de jeudi dans l’extrême nord de la Lombardie. De violents orages sont en effet attendus dans la région.