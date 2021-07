Inondations: Walibi ne rouvrira ses portes que début du mois d’octobre!

Mauvaise nouvelle pour les fans de Walibi : le parc, qui a subi de nombreux dégâts suite aux inondations qui ont touché le pays, ne rouvrira finalement pas ses portes avant début octobre !

C’est le parc qui l’a annoncé sur Facebook.

« Depuis plusieurs jours, nos équipes travaillent sans relâche pour remettre le parc en état le plus rapidement possible. Au vu des dégâts, il ne sera pas possible de rouvrir le parc avant le début du mois d’octobre. »

« Par contre, nous nous lançons le défi de rouvrir nos portes pour la saison d’Halloween, en organisant l’événement le plus spectaculaire que le parc ait jamais connu. Le rendez-vous est pris ! »

« En attendant, la vente de tickets et abonnements reste suspendue. Les abonnements seront prolongés de la durée de la fermeture. Les tickets seront soit prolongés ou modifiés, soit remboursés. Toutes les informations et modalités pratiques seront communiquées dans les prochaines semaines via les sites internet www.walibi.be & www.aqualibi.be et les réseaux sociaux (Facebook & Instagram : @walibibelgium). »

Quant à l’Aqualibi, la date de réouverture n’est pas encore connue. Nous vous remercions de votre patience et compréhension. »