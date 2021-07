Le chien de soutien émotionnel Switch soutient la zone de police Montgomery

Depuis 2018, la zone de police Bruxelles Nord s’est dotée d’un chien de soutien émotionnel du nom de Switch. Au vu des résultats positifs de Switch dans l’assistance aux victimes et en vue de permettre une prise en charge avec Switch des victimes par d’autres services de police, une convention a été signée le 1er avril 2021 afin de mettre également à disposition de la Zone de Police Montgomery le chien de soutien émotionnel et son maître-chien.

Cette convention, signée conjointement par les présidents du Collège de police de chaque zone, les chefs de corps respectifs et les deux Secrétaires de zone, approfondit la coopération interzonale déjà existante entre les différentes zones de police de Bruxelles.

La fonction principale du chien de soutien émotionnel, une femelle Labernoise, consiste à assister les victimes, principalement mineures et/ou de violences intra-familiales. Il faut dire que son calme et sa douceur rassurent. Il est d’ailleurs prouvé que le chien peut jouer un rôle bénéfique tant sur le plan psychologique (stress, anxiété, agressivité, dépression…) que sur le plan physiologique (calme la respiration, diminue la fréquence cardiaque et la pression artérielle). De plus, dans ce moment stressant, il endosse un rôle d’élément facilitateur pour l’enquêteur qui peut ainsi travailler dans un climat plus « détendu » lors de l’audition de la victime.

Rôle de prévention

Switch est également disponible avec son maître-chien pour un rôle de prévention afin d’expliquer aux enfants et aux adultes, la façon d’aborder les chiens et le bien-être animal.

Depuis son arrivée, Switch a déjà procédé à de nombreuses opérations de prévention ainsi que 63 auditions au sein de la zone de police Bruxelles Nord. Au cours du 2ème trimestre 2021, le chien de soutien émotionnel a été employé 7 fois au sein de la zone de police Bruxelles Nord et s’est rendu dans une école sur notre territoire.

Et depuis le début de la collaboration interzonale, le 1er avril, avec la zone de Police Montgomery, Switch et son maître-chien ont fourni une assistance dans le cadre de 6 auditions avec mineurs . Par ailleurs, Switch s’est rendue dans une classe de 3e primaire afin de désamorcer des conflits grâce à un groupe de parole.

Cette collaboration sera poursuivie à l’avenir afin de fournir l’assistance de Switch sur un territoire plus étendu !