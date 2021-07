Vaccination: plus de 750.000 rendez-vous pris via Bru-Vax

Dès son lancement le 19 avril dernier, Bru-Vax a enregistré plus de 750.000 rendez-vous et des pics de trafic de quatre rendez-vous pris par seconde.

Pendant la campagne de vaccination bruxelloise, la Commission communautaire commune (Cocom) a développé en collaboration étroite avec Doctena une nouvelle plateforme d’inscription, nommée Bru-Vax , afin de simplifier la démarche d’inscription qui était lourde pour les citoyens.

L’accessibilité est au cœur de la campagne de vaccination bruxelloise qui se matérialise par la mise en place immédiate d’un Call Center régional, par la gratuité des transports publics (Stib) pour se rendre dans un centre de vaccination ou encore par la possibilité de se faire vacciner sans rendez-vous.

« L’élaboration de la plateforme Bru-Vax développée par Doctena a été guidée par la nécessité de créer un accès simple qui place l’utilisateur au centre du processus. Pour s’inscrire, le numéro de registre national suffit. À ce jour, plus de 386.000 Bruxellois(es) ont pris rendez-vous de façon sécurisée pour la vaccination contre le Covid-19 », déclare Inge Neven, responsable du dispositif Covid-19 de la Commission communautaire commune.

Une prise de rendez-vous adaptée au 21e siècle

Doctena a développé un service convivial répondant aux spécificités bruxelloises et aux besoins techniques permettant de gérer les aspects logistiques nécessaires à la poursuite de la stratégie de vaccination. Outre la prise de rendez-vous de vaccination ou le système de liste d’attente pour les citoyens, la plateforme a intégré l’enregistrement pour obtenir des tickets de transport gratuits (Stib), un système sécurisé de commande de vaccins pour les différents intervenants impliqués dans la vaccination comme les équipes mobiles ou les médecins généralistes.

« Nos clients, hôpitaux et professionnels de santé font appel à Doctena pour optimiser l’organisation des journées et épargner du temps précieux au bénéfice de leurs patients. Ces derniers apprécient la plateforme doctena.be pour la visibilité qu’elle offre sur toutes les disponibilités des personnels soignants. Elle leur permet de prendre rendez-vous 24/7 dans la plus grande simplicité. L’organisation réussie de l’inscription en ligne pour la vaccination est une occasion rêvée de montrer aux plus réticents l’efficacité de la digitalisation de la prise de rendez-vous dans les soins de santé », conclut Alain Fontaine, CEO et co-fondateur de Doctena.

Pour la Cocom et Doctena, l’expérience et la simplicité de Bru-Vax viennent en soutien de la vaccination de masse à Bruxelles et participe ainsi à la sortie de crise sanitaire.