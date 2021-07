«Back On Stage», un événement musical gratuit cet été à Bruxelles

Du mardi 3 au dimanche 22 août, dans le cadre de Hello Summer, retrouvez « Back On Stage ». L’événement fera la part belle à la musique, aux artistes, aux organisations bruxelloises et belges. Rendez-vous est donné sur l’esplanade de la Cité Administrative, derrière la colonne du Congrès. Lancé par la Ville, cet événement est une véritable marque de soutien aux secteurs de la culture et de la musique.

Pour offrir un espace d’expression aux artistes issu·e·s de la scène belge et bruxelloise, « Back On Stage » s’installe du mardi 3 au dimanche 22 août (sauf les lundis) sur l’esplanade de la Cité Administrative, derrière la colonne du Congrès.

« Pour la deuxième année consécutive, le secteur musical dans son ensemble voit son activité fortement impactée. Cet été, nous avons à nouveau souhaité soutenir ces métiers qui gravitent autour de la scène en leur offrant l’opportunité de participer à un événement tel que « Back On Stage ». « Back On Stage », c’est donc LE rendez-vous bruxellois estival qui fera vibrer celles et ceux en manque de concerts live ! », annonce Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements à la Ville de Bruxelles.

Dans le respect des règles sanitaires, un millier de spectatrices et spectateurs pourront venir applaudir des talents, confirmés ou émergeants, en dégustant cocktails et gourmandises, le tout dans une atmosphère décontractée.

Du mardi au samedi (de 17h00 à 22h00) et le dimanche (de 14h00 à 19h00), la programmation sera variée et qualitative, à l’image de la richesse et de la diversité culturelle de notre capitale.

Elle mettra à l’honneur 40 artistes, tels que Sharko, Sacha Toorop, Alex Lucas, Leo Fifty Five, Morgan, et bien d’autres. Un DJ assurera l’ambiance entre les concerts.

Les vendredis seront dédiés au projet « Club Open Air » et débutent le 6 août. Pour ce premier rendez-vous, en plus du public, l’ensemble des représentant·e·s du secteur de la nuit est convié. À noter que dès le 13 août, le Covid Safety Ticket entrera en vigueur.

Les dimanches ont, quant à eux, une affiche spécifiquement concoctée pour les plus jeunes avec, entre autres, Raconte-moi tes émotions (de Mousta Largo) et Bandits.

Back on Stage, c’est donc une programmation musicale éclectique de qualité pour fêter l’été bruxellois en musique !