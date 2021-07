Vers une réouverture prochaine des boîtes de nuit? «On doit tenter le coup»

Quand pourrons-nous de nouveau assister à des concerts « normaux » et aller danser en boîtes de nuit ? Le Premier ministre a donné un élément de réponse…

Si le festival Pukkelpop a été annulé par les organisateurs à cause des dernières mesures gouvernementales, le Premier ministre Alexander De Croo reste confiant quant à la tenue des grands événements dans les prochaines semaines. C’est ce qu’il a annoncé ce lundi soir sur les ondes de la radio Studio Brussel.

« C’est évidemment incertain, mais quand on voit comment avance notre campagne de vaccination, les personnes qui doivent être totalement vaccinées le seront pour septembre. Et jusqu’à présent, il n’y a aucune raison de penser que cette protection ne serait pas efficace. Les concerts et événements où on est proches devraient pouvoir avoir lieu. Il faut être prudent, mais je pense qu’on doit tenter le coup », a-t-il déclaré en faisant référence aux grands événements, tant en extérieur qu’en intérieur, à partir de la deuxième partie de l’année.

Pour lui, à partir de septembre, sans mauvaise surprise liée au virus, on pourrait assister à des concerts et aller danser la nuit dès septembre : « Ce n’est pas une promesse, car on a vu à quel point c’était difficile de les tenir, mais ça doit être possible ».