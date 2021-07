Auderghem: son jardin envahi de langes à cause des renards

Les renards ramassent les langes dans les poubelles et les déposent dans le jardin d’Aurélie. - D.R.

Les corneilles et les renards se servent dans les poubelles, résultat: des sacs-poubelles éventrés, des déchets éparpillés un peu partout et des lieux salis… À cause de goupils, le jardin d’Aurélie est envahi de langes! Elle appelle les riverains à utiliser des poubelles rigides.