Ixelles: le plan d’action communal de stationnement à l’enquête publique

Un projet de Plan d’Action Communal de Stationnement a été approuvé par le conseil communal le 24 juin 2021. Ce document stratégique préalable à la mise en œuvre d’un nouveau plan de stationnement à Ixelles est soumis à une enquête publique du 23 juillet au 31 octobre 2021 .

Comme la plupart des communes centrales de la Région bruxelloise, Ixelles est confrontée à une grande pression de stationnement en voirie. En cause : une grande concentration de pôles d’équipements collectifs, de loisirs, de commerces et d’emplois, et une densité de population élevée.

Pour tenter de réduire les désagréments liés à ce grand parc automobile, une politique de stationnement est menée depuis plusieurs années. Les objectifs sont de donner la priorité au dynamisme commercial (améliorer l’accessibilité et tarification pour une rotation du stationnement) et au stationnement résidentiel (garantir aux riverains la possibilité de disposer d’une place dans un périmètre acceptable autour de leur domicile), permettre le stationnement des professionnels mobiles et répondre au besoin en stationnement des autres usagers spécifiques (cyclistes, personnes handicapées, voitures partagées, taxis…).

À terme, l’espace public devra être plus équitablement redistribué entre les différents modes de déplacement : transport en commun, voitures individuelles, voitures partagées (type Cambio), piétons, vélos, motos, taxis, trottinettes, etc.

La mesure principale du Plan d’Action Communal de Stationnement (PACS) 2021 consiste à mettre en œuvre une zone verte sur une grande partie du territoire communal, aux côtés d’une zone grise ajustée, afin d’harmoniser le Plan de Stationnement, de simplifier les zones réglementées au sein de la commune et de répondre à certaines problématiques locales telles que le report de stationnement dans les zones non-payantes. De nouvelles zones rouges sont également proposées, et une zone bleue est maintenue dans le Sud de la commune.

PACS 2021, projet de réglementation. - D.R.

En matière de cartes de stationnement, il est proposé d’étendre le nombre de cartes de stationnement « visiteur » pouvant être délivrées par personne, afin de renforcer les possibilités de stationnement des publics n’ayant pas accès à une autre carte. Un nouveau type de carte est par ailleurs proposé aux professionnels dont l’activité nécessite l’usage permanent d’un véhicule, ainsi qu’au personnel des établissements scolaires, moyennant l’instauration de quotas.

Enfin, le Plan maintient des objectifs ambitieux en matière de stationnement vélos, de box à vélos et de stationnement réservé au carsharing.

Le Plan d’Action Communal de Stationnement est soumis à une enquête publique du 23 juillet au 31 octobre 2021 lors de laquelle chacun peut prendre connaissance du projet de Plan et exprimer ses remarques à la commune. Le Plan est ensuite soumis à l’approbation du conseil communal, puis du gouvernement régional.