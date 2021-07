Summer Pop, des villages conviviaux dans trois quartiers de la Ville de Bruxelles

Depuis plusieurs années, l’habitabilité est un enjeu majeur pour la Ville de Bruxelles qui réaffirme, cet été encore, sa volonté d’organiser des événements gratuits de proximité dans les quartiers. Le temps d’un long week-end, les Summer Pop s’installent successivement à Laeken, à Neder-Over-Heembeek et à Bruxelles.

Du 29 juillet au 15 août, les Summer Pop, petits villages ensoleillés et itinérants sur les traces des fêtes de village, s’installent donc dans trois quartiers de la Ville lors de trois week-ends successifs.

En collaboration avec le tissu associatif, une programmation qualitative et ludique pour tous les âges est proposée. Elle favorise les échanges et encourage la découverte : initiations à différents sports et danses, animations culturelles, activités pour enfants, ateliers créatifs et participatifs, musique, spectacles…

« Avec Summer Pop, nous voulons offrir aux habitant(e)s l’occasion de partager un moment de détente en famille ou entre ami(e)s grâce à une programmation riche ; élaborée avec les associations locales, les maisons de quartier, les artistes, les centres culturels, les maisons de jeunes ou encore les clubs sportifs. La proximité est donc le maître mot de ce projet », explique Delphine Houba (PS), échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

Laeken ouvrira les festivités ce jeudi 29 juillet à 14h sur la place Joseph Benoît Willems. Jusqu’au dimanche 1er août, petit(e)s et grand(e)s auront l’embarras du choix : spectacles, création d’une fresque au sol, atelier de fabrication de cerfs-volants initiations sportives, découverte de la chimie et même une expédition archéologique qui met en lumière des squelettes de dinosaures.

Du jeudi 5 au dimanche 7 août, ce sera au tour de Neder-Over-Heembeek d’accueillir les activités festives de Summer Pop qui s’installera sur l’avenue de Versailles, à proximité du commissariat de Police.

Pour le dernier week-end, ce village convivial posera ses valises à la place Anneessens, en plein cœur de Bruxelles, du jeudi 12 au dimanche 15 août.