Nespresso déménage sa boutique à Bruxelles

Nespresso déménage sa boutique de l’avenue Louise avec un nouvel espace au numéro 13. La nouvelle boutique au nouveau look met l’innovation et la durabilité au centre de la création d’une expérience client. Autre nouveauté : Nespresso inaugure également la livraison à vélo de ses produits dans la capitale.

Nespresso place l’expérience de ses clients au cœur de sa nouvelle boutique phare de l’avenue Louise à Bruxelles. Ce nouvel espace met en avant les initiatives durables de la marque, notamment avec un coin dédié au recyclage, et invite à la découverte des pays d’origine du café. Par ailleurs, pour la première fois, le self-service intègre la gamme Vertuo. Autres nouveautés : un coin spécifique est dédié aux clients professionnels (B2B), sans oublier le « Nespresso Experience Center », lieu réservé aux formations et événements.

Dès leur entrée dans la boutique, les clients sont transportés dans un voyage immersif à travers le monde du café et bénéficient d’une expérience d’achat personnalisée en fonction de leurs préférences.

Nespresso

« Nous avons observé une forte croissance des ventes en ligne pendant cette pandémie. Cependant, le contact avec le client reste primordial pour nous. Nous voulons continuer à innover afin de maintenir cette proximité. Nous sommes pleinement confiants dans l’avenir de notre activité en Belgique et cette Boutique en est un excellent exemple », déclare Oliver Perquy, CEO de Nespresso en Belgique et au Luxembourg

Une expérience d’achat innovante

Cette nouvelle boutique, ornée d’un plafond Art nouveau pour la touche bruxelloise, met en avant un certain nombre d’innovations. Par exemple, il n’y a plus de caisse enregistreuse et les clients sont accueillis individuellement par un Spécialiste Café. La vente se déroule via une tablette et permet de guider le visiteur à travers la vaste gamme de cafés, de machines et d’accessoires. Pendant que la commande est préparée à l’arrière de la boutique, les clients peuvent profiter d’une tasse de café dans l’espace de dégustation.

Pour les clients pressés, le système de self-service est la solution idéale pour choisir et payer leur café rapidement et facilement. De plus, la gamme Vertuo sera proposée pour la première fois dans l’espace self-service aux côtés de la gamme Original. En outre, la nouvelle boutique dispose d’un espace professionnel, le « Nespresso Experience Center ». Cet espace, accessible sur invitation uniquement, est réservé aux ateliers et aux événements.

Nespresso

« C’est magnifique, j’ai vécu une expérience géniale. J’ai même pu couper le ruban d’inauguration ! Cela fait dix ans que je suis cliente Nespresso et je me souviendrai longtemps de ce moment », témoigne Nawel, première cliente à avoir découvert toutes les innovations de cette nouvelle boutique.

L’ouverture de cette nouvelle boutique s’inscrit également dans les initiatives durables de Nespresso. La boutique permet aux clients de voir, grâce à un coin recyclage interactif, ce qu’il advient réellement de la quantité de capsules qu’ils rapportent. Cet espace permet ainsi de sensibiliser les clients à l’impact et l’importance du recyclage.

D’autres éléments du processus de recyclage se retrouvent ailleurs dans la boutique. Par exemple, certains comptoirs sont fabriqués à partir de marc de café réutilisé. En outre, une fenêtre dans la boutique permet aux clients de visualiser une plantation de café cultivée par les caféiculteurs avec qui Nespresso travaille dans le cadre du programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable™.

Un partenariat qui roule avec Cargo Velo

Les clients de Nespresso à Bruxelles peuvent désormais se faire livrer leur café préféré par un coursier à vélo, pour une option de livraison encore plus respectueuse de l’environnement. Cargo Velo travaille déjà avec Nespresso à Anvers et à Gand depuis 2019. Les livraisons à Bruxelles sont donc une étape logique pour Nespresso dans la réduction de son empreinte carbone.

« Nous sommes très heureux de pouvoir étendre le partenariat avec Nespresso à Bruxelles. Nos clients sont très satisfaits de notre offre et la plupart d’entre eux sont enthousiastes quant à la fluidité de notre service. Nous prouvons que le vélo est souvent le moyen le plus rapide de se déplacer en ville et qu’il contribue à une mobilité plus verte », commente Sander Vandenberghe, fondateur de Cargo Velo.