Kompany après l’échec anderlechtois: «On a perdu notre mainmise sur ce match»

L’Union marque son retour en première division en s’imposant dans le derby bruxellois

Le Sporting d’Anderlecht s’est incliné 1-3 à domicile ce dimanche face à l’Union Saint-Gilloise lors de son premier match de Jupiler Pro League. L’Union avait ouvert la marque à la 20e minute via Deniz Undav, mais Yari Verschaeren a rétabli l’égalité dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45e+2). Les Unionistes ont repris l’avantage grâce au doublé d’Undav à la 62e minute avant de conforter leur victoire par une frappe lointaine de Lazare Amani (73e).

Voici la réaction de Vincent Kompany au micro d’Eleven Sport : « A 0-0, nous étions bien dans le match. On le contrôlait, la possession de balle était à notre avantage. Mais suite à l’ouverture du score de l’Union, nous avons perdu notre mainmise sur le match en laissant notamment trop d’espaces entre les lignes. Mais nous n’avons rien lâché et nous avons égalisé. Le hic, c’est que l’Union a repris les devants. Et en seconde période, nous n’avons pas eu assez d’occasions pour revenir au score. Il y a également eu pas mal de déchets de notre côté. C’est regrettable, surtout face à nos supporters, de retour au stade ».