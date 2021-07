«Les coups de sifflet du public sont justifiés», avoue Van Crombrugge

Les Mauves ont perdu le derby bruxellois (1-3). La déception est clairement de mise dans le camp anderlechtois.

Le laxisme des défenseurs anderlechtois puis la fantastique frappe de Lazare ont permis à l’Union Saint-Gilloise de fêter son retour en D1A en remportant le derby bruxellois à Anderlecht. L’égalisation avant la pause de Verschaeren est donc insuffisante pour un Sporting qui a loupé sa reprise.

Les visités étaient extrêmement déçus après le coup de sifflet final de ce match qu’ils ont perdu sur le score de 1-3 alors que le public était de retour au parc Astrid.

« Je suis vraiment très déçu », commentait d’ailleurs Kristoffer Olsson au micro d’Eleven Sport. « Ce n’est pas normal de concéder trois buts à domicile. Et puis, nous devons aussi nous créer davantage d’occasions sur le plan offensif ».

Des propos corroborés par Hendrik Van Crombrugge : « Nous avions bien entamé le match, avec une belle occasion, le ballon a fini sur le poteau. Mais on a donné trop facilement le premier but. Le second est lié à une erreur stupide. Le troisième, c’est un superbe geste de Lazare. Il est vrai qu’il y a encore eu des erreurs individuelles, surtout sur le second but. Les coups de sifflet du public sont justifiés après une telle performance et un tel résultat ».