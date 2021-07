Jette: deux traversées de l’avenue Charles Woeste bientôt fermées à la circulation

Bientôt, il ne sera plus possible de faire comme la voiture rouge. - I. A.

À partir de la rentrée, il ne sera plus possible de traverser, en voiture, l’avenue Charles Woeste à la hauteur de l’église Notre-Dame de Lourdes à Jette. Après une quinzaine d’accidents entre 2015 et 2018 à cet endroit, la commune et la Stib ont demandé à Bruxelles Mobilité d’intervenir. Une modification qui va changer l’habitude de nombreux automobilistes.