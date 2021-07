Brussels by Water organise des croisières sur le canal entre Bruxelles et Vilvorde

25/07 15:00 → 26/07 23:00

Cet après-midi et ce soir, des averses et quelques orages se développeront encore sur la Belgique. Sur son passage, une cellule orageuse sera en général à l'origine de 10 à 20 l/m². Lundi, la convection se remettra très rapidement en marche, avec de nouvelles averses intenses et orageuses à partir de l'ouest. Pendant un orage, on attend autour de 10 à 30 l/m².