Philippe Bormans: «Stabiliser le club avant de s’étendre»

L’Union a présenté son nouveau partenaire principal, Lotto, et son maillot flambant neuf ce vendredi. - Belga

Pour survivre en D1A, l’Union SG aura besoin de se munir d’une nouvelle enceinte. Ce n’est plus un secret de Polichinelle, mais bien une nécessité de plus en plus pressante. Notamment d’un point de vue financier. Philippe Bormans, CEO de l’Union, préface la saison du retour du club bruxellois au sein de l’élite.