Union Saint-Gilloise: retour en D1A par la grande porte pour Felice Mazzù

Un peu plus d’un an après avoir accepté de s’asseoir sur le petit banc du stade Marien, en Division 1B, Felice Mazzù signe son retour au plus haut niveau.

**** ********* ** ********** *** ********** ** **** *** ****** ** ****** ** *** ******** ****** ********* ** ***** ****** ** ***** *** ******** ******** ** **** ** ********** ** ** ***** *** *********** ** ******** ***** ** **** ********* ** *** ******* *** ****** ***** ******* ********* ******** *************** ** ******* ****** ******* ******* ******* ** ************ ************** ************** ******* ** **** ********* ********** ** *** ********** ********** ** ** ******* *** ***** ** *** ** ******** **** ***** *** ******** ************* ** ** **** ********* **** ** **** ******** *** ***** ****** ** ************** ** ********** *** ******** ** ***** ** ** ** ********** ** **** *********** ******* ********* ******** ** ******************** ***** **** ** ******* ********** *** *** ****** ** ******** ** **** ******** ****** **** ** *** *** ************ ***** *** ************* *** ***** ****** ** *********** ******** ** ***** ********** ********** **** ********** ** ***** *** ****** ****** *********** ** ***************** ************ *************** ****** ******** ** ******** ** ********** **** ** ***** ************* **** ** ***** **** **** **** ** ****** ****** ******** ****** ** ************ ** ***** ** * ******* ***** *** *** *** ****** ** ******* ** **** *** *** ********* ******* ******* **** **** ** **** *** ** **** **** ** ******* ** **** *********** ******* ** ********** *************** **** ** ****** ****** ****** ** *** *********** ** ** ** **** ******** ******** ** ****** ** ** **** *** ** ********* ** ******* *************** ************ ********** ********** ***** ***** ** *** **** **** ****** ********* *********** *** **** ************ ****** ****** ** ****** ******* ** *** ** *********** ******* ******** ** *** *********** ** *** ****** ** *** **************** ** ******** ********** ******* ********* ** ***** *** ** ******* *************** ******* * ******* ** *** *** ******* ** *** ******* *** ****** ** ***** ** **** ** ******* ** ****** ** ************* ********* **** ** *** ********* ******* ** ********* *** ** **** ****** *** ******* ** ****** ********* ********** ********** ******** ****** ***** ********** ******* ************ **** ** **** *** ***** ***** ****** ** *** ** ******* ********* *** *************** ************** ************ ** ** **** *** ****** ** ********** *********** ***** ** ** ****** ******* ** ******* **** ********* ** *********** ** ********* *** ************ ********* **** *** *********** **** ******************** ** ****** ******* ** **** ************ *** ****** **** *** ***** ********** ***** ****** ** ********** ***** ** ***** **** ** ** ****** *** ******** ****** **** ******* ************* ******** *** ************* ********** **** ** **** ******* ********* ***** ***** ************ ** ****** ********** ** *********** ** **** ******* ***** ***** ************** ******* **** ** ***** ********** *** ** ******** ** ******* ************ ** ****** ***************** ** *********** ****** **** ***** **** ********** **** *** ******* ********* *** ********* ********* *** *********** ****** ****** ***** ********** ****** ***** *** ********* ******* **** *** ******** ********* ************ ** *** ** *** ******** ** *** **** ** ***** **** *********** ********** **** ************* ****** ** *********** **** **** *** *** ** *************** ************* ************** ********* ******** ******** **** ** ******** ** ******* ********* ** ************ ** ****** ******** ***** ** ** **** **** ********** ***** **** ** ***** ** ***** *** ******* ** **** ****************** ** *** ***** ********* *** ******** ******* ** ****** *** ** ********** **** ** **** *** ******** *********** **** ****** *** ******** ************** ****** ** **** **** ***** *** ****** ******** ** **** **** ***** **** *********** ******* ** **** ******* ****** ** ******* ********** **** **** **** ****** ** ** ************** ** ** ******** **** ** ******** ********** **** *** *************** *************** **** ******* ************ ********* ************** ***** ********** ** ********* ********* ***** ** ***** ************* ** ******* ** ***** ****** *********** **** ***** ** **** ***** ***** ************** **** ****** **** *********** *** ***** **** ******** ************ **** ************ ********** ******************* ******* *** ******* * *** **************** **** ** ** **** *** ******************* ******* ******* *********************** ** ********** ***** ** **** *** *********** ** ** ******* ** ***** ********** ******* **** ** ****** ****** ** ******* ********** ** **** ******* ****** ** ********** ***** **** ** * ****** ***** *********** ************** **** **** ******* **** ***** ******************* ** **** ******* ** ******* ****** ** *** ******** ********** ************ **** ** ****** **** ** ** ***** ** ************* *** *************** *************** ** ***** ****** ** ********* *********** *** ************** *** ******************* ************ ************ **** ************* ** ***** ****** ******* ********* **** ***** ******** ** **** ******* *** ******* ********** *** **** ************* **** ** **** *** ********* ***** ******* *** *** **** ************* ** ******** ******** *** ********* ** *** ********** ************ ** ****** ******** ** ******* **** *** ************* *** **** ******* ** **** ****** ******** ** **********************